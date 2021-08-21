Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак "Іл-76МД" з людьми на борту.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

“Сьогодні, 21 серпня, з аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України“, – йдеться в повідомленні.

Станом на 10:00 Іл-76МД Повітряних Сил перебував на аеродромі Ісламабад у Пакистані.

Зазначається, що кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну наразі уточнюється.

“Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану“, – додали у Генштабі.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.