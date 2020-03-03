Український лоукостер призупиняє рейси в Італію

Про це повідомляє прес-служба компанії.
Уточнюється, що авіарейси з Києва в Турин будуть припинені з 5-го березня.
“У нас великі плани на Італію. У цьому році польотна програма передбачає більш десяти напрямків з Києва і регіонів. Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію і стурбованість людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації”, – розповів генеральний директор авіакомпанії Євген Хайнацький .
В той же час пасажирам, рейси яких будуть скасовані, в компанії обіцяють повернути гроші, або ж переоформити квитки на інші маршрути.
“Для заміни недоступні Іспанія, Португалія, Італія. Всі інші варіанти обговорюються індивідуально”, – сказано в повідомленні.
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