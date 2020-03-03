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Український лоукостер призупиняє рейси в Італію

Український лоукостер SkyUp тимчасово призупиняє виконання рейсів в італійський Турин через епідемію китайського атипового коронавірусу.

Вівторок, 3 березня 2020, 15:09

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Уточнюється, що авіарейси з Києва в Турин будуть припинені з 5-го березня.

“У нас великі плани на Італію. У цьому році польотна програма передбачає більш десяти напрямків з Києва і регіонів. Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію і стурбованість людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації”, – розповів генеральний директор авіакомпанії Євген Хайнацький .

В той же час пасажирам, рейси яких будуть скасовані, в компанії обіцяють повернути гроші, або ж переоформити квитки на інші маршрути.

“Для заміни недоступні Іспанія, Португалія, Італія. Всі інші варіанти обговорюються індивідуально”, – сказано в повідомленні.

  • В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
  • Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
  • 3 березня кількість померлих внаслідок зараження китайським коронавірусом COVID-2019 зросла до 3117 осіб. В цілому кількість заражених складає 90 912.
Теги: SkyUp, Італія, коронавірус, рейси

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