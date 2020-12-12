Міністерство охорони здоров'я України знову оновило список країн, які віднесені до "червоної" та "зеленої" зон.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У списку вказана інформація про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн із “червоної” зони збільшився до 38. Це на дві країни більше, ніж тиждень тому.

У порівнянні з минулим тижнем, “червону” зону поповнили шість країн, а чотири держави перейшли в “зелену”.

Так, у “червону” зону потрапили: Беліз, Панама, Азербайджан, Кіпр, Республіка Молдова та Нідерланди.

Також до “червоної” зони входять: США, Грузія, Литва, Хорватія, Чорногорія, Словенія, Угорщина, Швеція, Швейцарія, Болгарія, Чехія, Португалія, Австрія, Нідерланди та інші країни.

З “червоної” в “зелену” зону перемістилися такі країни, як: Польща, Італія, Вірменія, Румунія.

Також до “зеленої” зони входять: Латвія, Словаччина, Данія, Албанія, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Франція, Канада, Іспанія, Греція, ОАЕ, Туніс, Туреччина, Єгипет та інші країни.

Україна включає у “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України із країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.