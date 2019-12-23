Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій на їхньому сайті.
“Висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль”, – наголосили в українському ПЕН.
Як вважають автори звернення, дії органів влади щодо підозрюваних у справі про вбивство Шеремета продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя.
“Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі президента України, генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства”, – зазначається у зверненні.
Занепокоєння в авторів звернення також викликає безпосередня участь у розгляді цієї справи судді Сергія Вовка, якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого “правосуддя” в Україні.
“Український ПЕН покликаний захищати свободу слова і права людини в Україні, зокрема, права письменників, журналістів та інших людей творчих професій. Неприпустимо, щоб у розслідуванні резонансної справи про вбивство Павла Шеремета, за якою стежить усе українське суспільство, мали місце порушення прав людини та встановленої законом процедури. Тому ми закликаємо Вас, уповноважену Верховної Ради України з прав людини, якомога швидше й пильніше розглянути питання порушення прав людини та громадянина у цій справі та взяти її під свій особистий контроль”, – наголошується у зверненні.
Як повідомлялося, український ПЕН є одним із 144 автономних національних ПЕН-центрів. Це культурно-правозахисна організація, покликана відстоювати свободу слова і вираження поглядів, а також сприяти співпраці інтелектуалів з різних країн. Організація налічує 119 членів.
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.