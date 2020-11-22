Про це Романчук написав у своєму Instagram.
На турнірі серії International Swimming League у Будапешті українець представляв команду Aqua Centurions. Під час запливу він показав час 7:25,73 і здобув перемогу.
“Мій перший європейський рекорд”, ㅡ написав спортсмен.
Свого суперника – представника Норвегії Хенріка Крістіансена — українець випередив на 0,05 секунди.
До цього рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем встановив француз Яннік Аньєль на чемпіонаті Франції у 2012 році. Його час – 7:29,17, зазначається у повідомленні Федерації плавання України.
Українець Романчук здолав дистанцію трохи більше, ніж на три секунди швидше.
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