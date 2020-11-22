Український плавець Михайло Романчук встановив європейський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем і побив попередній найкращий результат, що тримався вісім років.

Про це Романчук написав у своєму Instagram.

На турнірі серії International Swimming League у Будапешті українець представляв команду Aqua Centurions. Під час запливу він показав час 7:25,73 і здобув перемогу.

“Мій перший європейський рекорд”, ㅡ написав спортсмен.

Свого суперника – представника Норвегії Хенріка Крістіансена — українець випередив на 0,05 секунди.

До цього рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем встановив француз Яннік Аньєль на чемпіонаті Франції у 2012 році. Його час – 7:29,17, зазначається у повідомленні Федерації плавання України.

Українець Романчук здолав дистанцію трохи більше, ніж на три секунди швидше.