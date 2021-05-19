Про це повідомила Федерація плавання України.

Романчук став переможцем на дистанції 1500 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українець показав результат 14 хвилин 39,89 секунди.


“Михайло Романчук впевнено виграє в італійця Григоріо Пальтеньєрі на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем і стає чемпіоном Європи з результатом 14:39.89”, – заявили у федерації.

Призерами стали італійські конкуренти – олімпійський чемпіон Грегоріо Палтріньєрі (14.42,91) і Доменіко Акеренца (14.54,36).