Український плавець Михайло Романчук завоював другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Перше “золото” Романчук здобув 19 травня на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Сьогодні ж українець завоював медаль вищого ґатунку на дистанції 800 м вільним стилем.

“Михайло Романчук робить золотий дубль на чемпіонаті Європи у Будапешті!!! До “золота” на дистанції 1500 м вільним стилем український плавець додає нагороду найвищого ґатунку на 800″, – зазначили в НОК.

Як поінформували в Федерації плавання України, у запливі на 800 м українець показав результат 7 хв 42,61 секунди.

Як інформує видання XSport, Романчук обігнав олімпійського чемпіона, італійця Грегорі Пальтріньєрі (у якого – срібна нагорода).

“Бронза” – в ще одного італійського спортсмена Габріеле Детті.