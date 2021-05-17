Про це у Facebook повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Вигівський сьомий рік перебуває в незаконному ув’язненні й зараз утримується у виправній колонії в Кіровській області в нелюдських умовах.

Денисова зазначила, що він вирішив піти на такий крок, тому що втратив будь-яку надію повернутися живим в Україну.

“Постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на нашого співгромадянина – без будь-яких пояснень та причин розміщує в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни”, – розповіла вона.

Вона додала, що через перебування довгий час в такому важкому психоемоційному стані Валентин повідомив рідним про намір розпочати голодування, якщо ситуація жодним чином не зміниться.

“Вважаю дії, які свідомо вживаються адміністрацією виправної колонії нічим іншим, як катуванням та нелюдським чи таким, що принижує гідність людини поводженням. Це є прямим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН”, – пише Денисова.

Омбудсменка заявила, що звернулася до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяні Москалькової з вимогою невідкладно відновити права громадянина України, а саме – забезпечити відповідні умови утримання, перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо приміщення Валентина Вигівського в ШІЗО і незаконного використання його власних коштів.

Також Денисова попросила міжнародну спільноту відповідно відреагувати на ганебне порушення прав українського політв’язня і застосувати всі можливі механізми для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Вигівського разом з ще декількома людьми затримали в Криму під час робочої поїздки. Понад рік він утримувався у московському СІЗО “Лефортово”.