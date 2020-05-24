Про це йдеться у повідомленні українського посольства.

“Маємо честь вітати у Монреалі найбільший у світі літак – Антонов 225 “Мрія”. У ці складні часи українська авіація постачає необхідні кошти для боротьби з пандемією COVID-19″, – йдеться у повідомленні.

Доставку вантажу також прокоментував посол України в Канаді Андрій Шевченко.

“Наша “Мрія” – знову у Монреалі. Це вже другий медичний вантаж для Канади силами нашого могутнього і прекрасного птаха. Спасибі Дмитру Антонову і його команді за прекрасно виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і нашими профі”, – зазначив посол.

Минулого разу “Мрія” прилітала у Канаду 2 травня.