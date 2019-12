В Україні і в усьому світі "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича є одним з невід'ємних символів Різдва. Хоча в світі цю композицію більше знають як Carol of the Bells.

Композитор Микола Леонтович

13 грудня 1877 року в Подільській губернії (нині Вінницька область) народився Микола Леонтович – композитор, майбутній творець “Щедрика”.

Початкову музичну освіту Леонтович здобув у батька, який грав на віолончелі, скрипці, гітарі, а також керував хором семінаристів. Мати навчила Миколи народних пісень.

У 1901 році він видав першу збірку пісень з Поділля. У 1903 році вийшла друга збірка подільських пісень з посвятою Миколі Лисенку.

З 1909 року Леонтович навчається під керівництвом відомого теоретика музики Болеслава Яворського. У той час він створює багато хорових обробок, зокрема славнозвісний “Щедрик”.

Пізніше в Тульчині (Вінницька область) знайомиться з композитором Кирилом Стеценком. У 1916 році з хором Київського університету виконує свою обробку “Щедрика”, яка принесла йому великий успіх у київської публіки. Диригував хором сам Микола Леонтович.

Убили композитора 23 січня 1921 року в рідній домівці. За радянських часів причину його смерті ретельно приховували, але після розвалу СРСР і розсекречення документів стало відомо, що загинув Леонтович від рук Афанасія Грищенко, який назвавшись чекістом, напросився до хати Леонтовича переночувати. Грищенко застрелив Леонтовича з гвинтівки, а потім пограбував будинок.

“Щедрик”

Мелодія “Щедрика” облетіла весь світ стала популярною завдяки її англомовній версії Carol of the Bells. Але в світі далеко не всі знають, що коріння цієї мелодії – українське.

Варто зазначити, що “Щедрик” Микола Леонтович шліфував довгі роки: перший варіант був написаний у 1901 – 1902 роках, другий – в 1906 – 1908, третій – в 1914-м, четвертий – в 1916-му, п’ятий – в 1919 році.

5 жовтня 1921 року “Щедрик” потрапив за океан і на українській мові зазвучав в нью-йоркському Карнегі-Холі. Публіка була у захваті.

Через п’ятнадцять років співробітник американської радіостанції NBC, американець українського походження Петро Вільховський (Peter Wilhousky) пише англійську версію тексту щедрівки – Carol of the Bells.

“Щедрик” Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати, Господаря викликати: – Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару, Там овечки покотились, А ягнички народились. В тебе товар весь хороший, Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, В тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка.

Кращі виконання “Щедрика”

У 2018 році в каплиці Віндзорського замку в Великобританії чоловічий хор виконав англомовну версію українського “Щедрика”.

Carol of the Bells у виконанні Trans-Siberian Orchestra:

Віолончеліст з американської групи The Piano Guys також виконав Carol of the Bells:

Відома британська співачка Кеті Мелуа разом з жіночим хором Горі (Gori Women’s Choir) виконали “Щедрик” українською мовою:

Pentatonix – американська акапельна група виконала свою версію Carol of the Bells.

Музикант, композитор і продюсер Томмі Профітт зробив епічну версію “Щедрика” – композиція Леонтовича зазвучала наче саундтрек до фільму.

Масове виконання “Щедрика” Mormon Tabernacle Choir з симфонічним оркестром Temple Square. Одночасно на сцені було 470 людей з яких 360 солістів хору і 110 музикантів в оркестрі.

Досить оригінальне виконання Carol of the Bells – підійде для танцювальної вечірки:

А ця версія Carol of The Bells підійшла б до трилера:

Американська скрипалька і танцівниця Ліндсі Стірлінг дуже зворушливо зіграла Carol of the Bells:

Виконання Carol of the Bells на хеппі-драмі:

Українські виконавці також створюють власні версії “Щедрика”. Так, у 2016-му році Тіна Кароль виконала композицію разом з дитячим хором.

ONUKA

ONUKA – Щедрик Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є "Щедрик" Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує. Наш рік був дуже плідним. Виснажливим. Цікавим. Неперевершеним. Неочікуваним. Сотні виступів, різні люди, міста і краї. Захоплюючі зйомки, щоденна студійна робота, репетиції і запис оркестру, аншлаги в старовинних театрах та надсучасна сцена Євробачення. Я дякую моїй команді та музикантам – ви неперевершені, сумлінні, талановиті та найкращі Люди! Чому ми вирішили відзняти це відео в аеропорті? Тому що "дорога" стала нашою другою домівкою і весь рік ми "літали, як ластівочки"! Щасливих всім свят. Миру нашим домівкам!

З любов'ю, ONUKA.

З любов’ю, ONUKA. Опубліковано ONUKA Понеділок, 25 грудня 2017 р.

“Воплі Відоплясова”: