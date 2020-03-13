В Українській раді Церков і релігійних організацій закликали відповідально ставитися до методів профілактики й боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляється на офіційному сайті ради.

Зокрема, Церкви і релігійні організації закликають українців:

Поставитися з відповідальністю до заходів, метою яких є припинення поширення вірусу і швидке одужання хворих.

Уникати крайнощів: не піддаватися паніці, а й не легковажити.

Ставитися з відповідальністю до себе та інших. Якщо маєте симптоми застуди або прибули з країни з високим рівнем захворювання коронавірусом, слід провести вдома два тижні, уникаючи людних місць, і звернутися за медичною допомогою.

Дотримуватися рекомендацій фахівців з приводу особистої гігієни і поведінки серед груп людей.

Виявляти любов, толерантність, взаєморозуміння і співчуття до тих, хто бореться з хворобою.

“Кожна з наших Церков і релігійних організацій з урахуванням своїх особливостей вживає і буде вживати заходів у зв’язку з карантином”, – йдеться в повідомленні.

Також в раді закликали людей посилити свої молитви до Бога з проханням про допомогу в подоланні світової пандемії коронавірусу.