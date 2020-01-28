Український стартап Go To-U пройшов в програму американського акселератора Techstars. В обмін на частку в 3% компанія отримає $100 000 інвестицій.

Про це повідомив співзасновник компанії Назар Шимон-Давида на своїй сторінці в Facebook.

“Ну тепер можна офіційно сказати: Go To-U з сьогоднішнього дня в родині Techstars, одного з топ трьох світових фондів-акселераторів! Нас поки оцінили в 3 млн. доларів, тому до єдинорога нам ще 997 залишилося. Цей шлях не буде простим, але і не довгим, тому що ми точно знаємо, як зробити світ електромобільнішим!” – йдеться в повідомленні.

Всього за програмою Smart Mobility Accelerator акселератор відібрав 12 компаній з Італії, Норвегії, Німеччини, Португалії, США, України та Великої Британії. Найближчі три місяці вони проведуть в Турині, а кульмінацією програми стане демонстраційний день, який відбудеться в четвер, 23 квітня.

ДОВІДКА. Go To-U – єдина платформа, яка надає унікальну можливість бронювання зарядних станцій для водіїв EV. За допомогою програми водії можуть зарезервувати зарядну станцію в зручний час, а також забронювати та оплатити на місці заряджання (столик в ресторані, готельний номер, послуги SPA). На даний момент в сервісі є понад 40 000 локацій зарядних станцій.