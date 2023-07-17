Leb1ga почав активно стрімити на Twitch лише у вересні 2022 року. Зазвичай він веде розмовні трансляції у розділі Just Chatting, під час яких спілкується з глядачами, дивиться та коментує смішні відео з інтернету тощо. У середньому його стріми збирають 5-7 тис. глядачів одночасно. Зараз Лебіга є одним із найпопулярніших українськомовних творців контенту на платформі — у нього понад 134 тис. фоловерів на Twitch та 254 тис. підписників в Instagram.

За час повномасштабної війни популярність українських трансляцій на Twitch зросла більш ніж у 10 разів — з 300 тис. до 4 млн. годин перегляду щомісяця. Також значно зросла кількість українських стрімерів, яки ведуть ефіри українською мовою. Якщо раніше таких було близько 1-2%, то зараз вже майже 40% (решта продовжує вести ефіри російською та англійською).

У травні 2023 року було встановлено рекорд українськомовної кіберспортивної трансляції — тоді понад 51,6 тис. глядачів студії Maincast дивилися українське дербі між Natus Vincere та Monte на BLAST.tv Paris Major 2023.

Streams Charts — українська аналітична компанія, яка займається збором та обробкою даних зі стрімінгових сервісів Twitch, YouTube, Facebook, Kick, Trovo та інших платформ. У нашій базі понад 21 мільйон найпопулярніших каналів, про статистику яких ми знаємо майже все.