Про це повідомила прес-служба Української Гельсінської спілки з прав людини.

Так, у місті Вознесенськ Миколаївської області 2 роки судили інваліда Віталія Румянцева, який хворіє на енцефалопатію. Він курив марихуану, щоб полегшити біль у суглобах, і півтора року тому посадив у себе на ділянці вісім кущів конопель.

На Румянцева доніс сусід, до нього з обшуком прийшла поліція. До восьми кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і вісім кущів перетворилися на триста.

Зазначається, що чоловіка ледь не засудили до семи років в’язниці, але у справу втрутилися правозахисники УГСПЛ: вони почали їздити на суди і зробили процес публічним.

Пізніше Румянцева звинуватили у тому, що він вирощував 18 кущів — за це передбачено кримінальну відповідальність, але обвинувачений може відбутися штрафом.

В свою чергу, підозрюваний заперечував провину і своєю справою намагався привернути увагу до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

В результаті, 17 грудня 2019 року Вознесенський суд повністю виправдав Віталія Румянцева. Суддя визнав докази недопустимими, а факт вирощування саме 18 кущів недоведеним. Також суд погодився з доводом правозахисників про порушене право на захист.

ДОВІДКА. Енцефалопатія – це незапальне захворювання головного мозку. Хвороба може бути вродженою і набутою. При цьому захворюванні тканина мозку зазнає дистрофічні зміни, внаслідок чого порушуються функції мозку.