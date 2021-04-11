Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
У ваговій категорії до 109 кг українець став кращим у поштовху та в сумі двоборства, показавши результат в 226 кг і 407 кг відповідно.
“Важкоатлет Дмитро Чумак – чемпіон Європи! У ваговій категорії до 109 кг українець у важкій боротьбі здобув золоту медаль у сумі двоборства (407 кг) та у поштовху (226 кг)!”, – зазначили в НОК.
У боротьбі за “золото” Чумак випередив болгарина Христо Христова (406 кг) і росіянина Тимура Нанієва (401).
Як інформує видання XSPORT, вагова категорія Чумака – олімпійська, тому результат на цих змаганнях буде врахований у кваліфікації на наступну Олімпіаду.
На цей момент у збірної України вже 14 медалей: 10 золотих і 4 бронзових (великих медалей – 4 золота і 1 бронза). Наша збірна лідирує у медальному заліку.
Змагання відбуватимуться ще в неділю, 11 квітня.
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Варто зазначити, що після перемоги Дмитро Чумак опублікував в Instagram фото з руїнами Кремля і процитував композицію російського гурту “Ленінград” під назвою “Москва”. У ній є такі рядки: “Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла цілком. Пожежа на площі на Червоній, і тліє колишній Виборчком. Ніхто не вижив – все згоріло, всі Pussy, Путін і Собчак…”
- Днями на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві українка Ірина Деха виборола три золоті нагороди у ваговій категорії до 76 кг.