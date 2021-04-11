Український важкоатлет Дмитро Чумак виграв чемпіонат Європи, який цими днями проходить у Москві.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

У ваговій категорії до 109 кг українець став кращим у поштовху та в сумі двоборства, показавши результат в 226 кг і 407 кг відповідно.

“Важкоатлет Дмитро Чумак – чемпіон Європи! У ваговій категорії до 109 кг українець у важкій боротьбі здобув золоту медаль у сумі двоборства (407 кг) та у поштовху (226 кг)!”, – зазначили в НОК.

У боротьбі за “золото” Чумак випередив болгарина Христо Христова (406 кг) і росіянина Тимура Нанієва (401).

Як інформує видання XSPORT, вагова категорія Чумака – олімпійська, тому результат на цих змаганнях буде врахований у кваліфікації на наступну Олімпіаду.

На цей момент у збірної України вже 14 медалей: 10 золотих і 4 бронзових (великих медалей – 4 золота і 1 бронза). Наша збірна лідирує у медальному заліку.

Змагання відбуватимуться ще в неділю, 11 квітня.

Варто зазначити, що після перемоги Дмитро Чумак опублікував в Instagram фото з руїнами Кремля і процитував композицію російського гурту “Ленінград” під назвою “Москва”. У ній є такі рядки: “Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла цілком. Пожежа на площі на Червоній, і тліє колишній Виборчком. Ніхто не вижив – все згоріло, всі Pussy, Путін і Собчак…”