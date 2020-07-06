На Донбасі український військовий отримав травми в результаті розриву міни.

Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

“По позиціях українських захисників біля Верхньоторецька російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів. В результаті розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об’єднаних сил”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що військовий був доставлений до медичного закладу евакуаційної технікою. У госпіталі йому була надана медична допомога.

На даний момент стан здоров’я пораненого військового залишається задовільним.

Відзначається, що бійці українських Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь по збройним формуванням Російської Федерації.