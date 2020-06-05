У ЗМІ поширили фейкову інформацію про те, що колишній український військовий Богдана Вечірко на бензовозі врізався в натовп протестувальників в США.

У ситуації розбирався проєкт “По той бік новин”.

У неділю, 31 травня, в Міннеаполісі (Міннесота, США) водій бензовоза на високій швидкості рухався по мосту, де в цей час перебували учасники протестів проти расизму і поліційної агресії. Посеред мосту чоловік зупинив бензовоз, а протестувальники напали на нього. Відповідне відео опублікувало видання The Guardian.

Пізніше стало відомо, що ім’я водія — Богдан Вечірко. Ряд ЗМІ, в тому числі російських, почали поширювати інформацію про те, що Вечірко нібито колишній український військовий, учасник АТО.

“Вперше новина з’явилася для російськомовному сайті для іммігрантів в США vinograd.us. Наразі новина видалена. Але перш, ніж її видалили, цю інформацію побачили представники проросійського видання “Страна.юа”. Саме з легкої руки Олесі Мєдвєдєвої, яка веде влог для “Страни” (ну оте, що назвали “Ясно.Понятно”) та запустилася ця інформація у російські медіа, які рад старатися розказувати про українського бойовика, який в’їхав в натовп протестувальників. Розганяли, як могли — і по медіа, і по соцмережах”, — розповіли у “По той бік новин”.

Як зазначили в проєкті, в цих повідомленнях йшлося про Богдана Вечірко з Вінницької області, який брав участь в бойових діях на Донбасі. Але, як виявилося, водій бензовоза і український військовий — тезки.

“Все б нічого — тільки це (український воеенослужащій.) Зовсім інший Богдан Вечірко. Дійсно із Вінничини, проте на 13 років молодший за американського тезку. Та й обличчя у чоловіків — різні. Але хіба це цікаво російським медіа? Імена співпали — і добре. Можна запускати фейк”, — додали в проєкті.

Збройні Сили України також відреагували на цей фейк та пояснили, що “інформація про учасника АТО та ексвійськового Богдана Вечірко, водія бензовозу, який 31 травня 2020 на Міннеаполісі (США) на великій швидкості в’їхав у натовп демонстрантів, є відверто маніпулятивною і не відповідає дійсності”.

Що відомо про Богдана Вечірко — водія бензовоза в США?

“По той бік новин” зібрали наявну інформацію про чоловіка, який в’їхав у натовп протестувальників на бензовозі. Ось що їм вдалося з’ясувати:

Відомо, що чоловікові 35 років. Звідки він родом достовірно невідомо — деякі ЗМІ стверджують, що з Росії, інші — що з Львівської області.

Після інциденту з протестувальниками на мосту в Міннеаполісі, його госпіталізували, а потім затримали. В даний час він на свободі, правоохоронці з’ясовують, чи були його дію спланованим.

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності — за домашнє насильство, хуліганську поведінку і те, що не пристебнувся в автомобілі.

У 2019 зробив 100-доларовий внесок кампанії Дональда Трампа “Make America Great Again”.

Людмила, вагітна дружина чоловіка записала відеозвернення російською мовою, в якому розповіла, що учасники протесту вкрали гаманець Богдана та його телефон під час нападу, в зв’язку з тим попросила надати їй матеріальну допомогу. Відео опубліковане на спільній сторінці її сестри та її чоловіка.

У посольстві України в США виданню Укрінформ повідомили, що Вечірко, водій бензовоза, імеент громадянство США.

Що відомо про Богдана Вечірко — українського військового?

22-річний український військовослужбовець Богдан Вечірко родом з Вінницької області. Його мати в інтерв’ю ТСН розповіла, що в даний час він захищає Україну на Донбасі. Акаунти у соціальних мережах чоловік не веде.