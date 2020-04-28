Про це повідомив посол Естонії у Києві Каймо Кууск, повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

При цьому українцям дозволили відвідувати своїх родичів, які проживають в країнах Євросоюзу.

“Фінляндія хотіла [цієї весни] ввезти сезонних працівників, в цілому 14 000 осіб. Були тривалі переговори, і врешті-решт Фінляндії вдалося умовити Україну. Однак після доставки перших 200 осіб до Гельсінкі уряд України призупинив подальші чартерні рейси і сезонних працівників більше за кордон не випускають”, – сказав Кууск.

За його словами, українці все ще можуть виїхати з країни, але тільки через наземні пункти пропуску і тільки до родичів. Виїхати можна в Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину.

Після введення надзвичайного стану через епідемію коронавірусу в Україні довелося повернути близько мільйона громадян з різних країн. “Напевно, уряд України думає і про те, що якщо, наприклад, випустити 14 000 осіб до Фінляндії, а потім в якийсь момент їх евакуювати, то це знову означатиме авіарейси”, – сказав Кууск.

У свою чергу голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників.

“Дійсно, звернення є. Але ми в Україні керуємося насамперед міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком”, – сказав міністр Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba та керівника міжнародного благодійного фонду Повернись живим Віталія Дейнеги про спільну благодійну акцію «Захистити захисників». Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 27 квітня 2020 р.

На відео з 5-й хвилини

За його словами, зараз всі сили уряду спрямовані на те, щоб повертати українців з-за кордону.

“Тому на цьому тлі поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”, – заявив Дмитро Кулеба, підкресливши, що уряд все ж готове до перегляду позиції.

“Ми розуміємо потребу в робочих з боку наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавируса”, – сказав глава МЗС України.