Про це Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська повідомили на своїх сторінках у Facebook.

У п’ятницю, 7 серпня, в готелі “Мінськ” у білоруській столиці було затримано трьох кореспондентів каналу “Настоящее время” — Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (громадяни України) та Юрія Баранюка (громадянин РФ).

Понад 4 години після затримання зв’язку із журналістами не було. Близько 21 години стало відомо, що їх можуть депортувати.

Гребенюк підтвердив інформацію про депортацію та проінформував, що журналістам заборонили в’їзд до країни на максимально можливий термін — 10 років.