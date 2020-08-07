Про це Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська повідомили на своїх сторінках у Facebook.
У п’ятницю, 7 серпня, в готелі “Мінськ” у білоруській столиці було затримано трьох кореспондентів каналу “Настоящее время” — Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (громадяни України) та Юрія Баранюка (громадянин РФ).
Понад 4 години після затримання зв’язку із журналістами не було. Близько 21 години стало відомо, що їх можуть депортувати.
Гребенюк підтвердив інформацію про депортацію та проінформував, що журналістам заборонили в’їзд до країни на максимально можливий термін — 10 років.
“Друзі, ми вже в аеропорту. Все добре! Спасибі всім! Депортація. Під пильним супроводом. На 10 років заборона в‘їзду. Єдиний рейс, який був, це Одеса. О 23:40 виліт з Мінську”, — написав він.
Що саме стало причиною для затримання, депортації та заборони в’їзду до країни для журналістів достеменно невідомо.
Ірина Ромалійська припустила, що ці події можуть бути пов’язаними із їхньою журналісткою діяльністю.
“Друзі, з нами все гаразд. Нас висилають до Одеси. Думаю, за пару годин будемо. І всім вліпили заборону на в’їзд. Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір “Настоящее время”. Співробітники, що допитували нас, переказували мені точки, з яких я включалася”, — написала вона.
Про який ефір йдеться?
Вчора, 6 серпня, у Мінську мала відбутися зустріч виборців із кандидаткою в президенти Світланою Тіхановською, однак політикині та її соратницям не дали провести запланований захід. Влада зайняла всі майданчики в місті, виділені для агітації, різними заходами.
Зокрема, у Київському сквері, де мала відбутися зустріч з Тіхановською, влаштували “День відкритих дверей установ додаткової освіти”. Попри це тисячі людей зібралися на митінг. Саму ж кандидатку до парку не пустили. Всі ці події були висвітлені журналістами на стримі, що тривав 4 години.
- Раніше повідомлялося, що затримання може бути пов’язане зі статусом акредитації журналістів: телеканал вже кілька тижнів висвітлює вибори в Білорусі, однак журналісти не мали акредитації. Т.в.о. президента медіакорпорації “Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа” Дейзі Сінделар заявила про відмову в акредитації, а TUT.by зазначили, що відповідні документи журналістів наразі перебувають на розгляді в МЗС Білорусі.
- У липні президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив вислати з країни іноземні ЗМІ на тлі майбутніх президентських виборів.
- У 2019 році Республіка Білорусь увійшла в ТОП-10 країн з найжорсткішою цензурою за версією міжнародного Комітету із захисту журналістів (CPJ).
Довідка. “Настоящее время” — російськомовний телеканал з редакцією в Празі, створений медіакорпорацією “Радіо Свобода” за участю “Голосу Америки”. Телеканал фінансується за допомогою грантів Конгресу США.