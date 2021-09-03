Американо-українська компанія Firefly Aerospace провела перший запуск легкої ракети-носія FireFly Alpha, але вона вибухнула через кілька хвилин після старту.

Про це повідомляють #Букви.

Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Після декількох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія і вона вибухнула. Через це місію було перервано.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

“На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Після збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості”, – зазначили в компанії.

Там також додали, що перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для працівників компанії, персоналу бази та публіки.

“Ми продовжуємо працювати, щоб виконувати всі протоколи безпеки”, – резюмували в Firefly Aerospace.

Prior to entering the countdown, the Range cleared the pad and all surrounding areas to minimize risk to Firefly employees, base staff, and the general public. We are continuing to work with the Range, following all safety protocols. — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 3, 2021

Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що “сьогодні історичний день для Firefly”.

“Я вдячний команді, яка доклала так багато зусиль для того, щоб перший запуск став можливим”, – наголосив він.

Watch the live stream of our first launch with @Erdayastronaut starting at T-60 minutes, the launch window starts at 6pm PDT on September 2. https://t.co/avo4lnPUuN #Firefly pic.twitter.com/vMre2NV7kG — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 2, 2021