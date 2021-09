Про це повідомляють #Букви.

Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Після декількох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія і вона вибухнула. Через це місію було перервано.

“На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Після збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості”, – зазначили в компанії.

Там також додали, що перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для працівників компанії, персоналу бази та публіки.

“Ми продовжуємо працювати, щоб виконувати всі протоколи безпеки”, – резюмували в Firefly Aerospace.

Prior to entering the countdown, the Range cleared the pad and all surrounding areas to minimize risk to Firefly employees, base staff, and the general public. We are continuing to work with the Range, following all safety protocols.

