Про це повідомляють #Букви.

Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Після декількох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія і вона вибухнула. Через це місію було перервано.

“На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Після збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості”, – зазначили в компанії.

Там також додали, що перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для працівників компанії, персоналу бази та публіки.

“Ми продовжуємо працювати, щоб виконувати всі протоколи безпеки”, – резюмували в Firefly Aerospace.

Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що “сьогодні історичний день для Firefly”.

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“Я вдячний команді, яка доклала так багато зусиль для того, щоб перший запуск став можливим”, – наголосив він.

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