Відповідне розпорядження від 27 грудня 2019 року № 1372-р оприлюднено на офіційному сайті Уряду.

“Схвалити проєкт мирової угоди в справі за позовом ПАТ “Газпром” до держави Україна, що розглядається арбітражним судом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі”, – йдеться в документі.

Уряд уповноважив підписати мирову угоду міністра юстиції Дениса Малюську.

Варто відзначити, що “Газпром” намагався оскаржити штраф у розмірі близько 7,4 млрд доларів, який на нього наклав Антимонопольний комітет України. Відмова від цього штрафу є однією з умов укладення нового контракту на транзит російського газу по території нашої країни.

АМКУ в січні 2016 року оштрафував “Газпром” на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. Згодом сума штрафу зросла до 172 млрд грн за рахунок пені за його несплату. Наразі це близько $ 7,4 млрд.