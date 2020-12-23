Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
“Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарного підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ВСУ, молодшого сержанта пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, недавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ на Донбасі. Його відсутність виявили 17 грудня.