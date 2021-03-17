В Одеській області під час роботи над фотопроєктом затримали відомого українського фотографа Євгена Нікіфорова. Його підозрюють у смертельному ДТП, але очевидець і адвокат стверджують, що на Нікіфорова напали, а наїзду не було.

#Букви розбираються, що ж сталося.

14 березня поліція Одеської області повідомила, що в селі Василівка автомобіль Hyundai скоїв наїзд на 37-річного місцевого жителя, після чого водій втік з місця події, а потерпілий від отриманих травм помер.

Пізніше 34-річного водія знайшли (імені поліція не називає з міркувань конфіденційності). Правоохоронці проводили слідчі дії з ним в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Пізніше Telegram-канал “Х*вая Одеса” опублікував відео, на якому видно, як двоє чоловіків (один на милицях) намагаються відкрити двері машини Hyundai, після чого вона розвертається та їде. У підписі до відео йдеться, що інцидент стався в Василівці Одеської області.

Адвокат Нікіфорова Денис Пономаренко розповів журналістам “Суспільного”, що Нікіфоров відправився в Одеську область разом з братом Вадимом для роботи над фотопроєктом.

За словами Пономаренка, під час зйомки у селі Василівка біля їхньої машини припаркувався автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння. Один з них нібито почав у грубій формі вимагав від Євгена віддати йому техніку і погрожував.

Адвокат підкреслив, що Нікіфоров спокійно пояснив – він фотограф і працює над проєктом, і запевнив, що не хоче конфлікту. Потім до них підійшов ще один чоловік – на милицях.

“Він звернувся до Євгена в грубій формі, погрожував і вимагав віддати дрон і фотоапарат. Євген сказав, що погано себе почуває, але той вдарив його ліктем в ребро, і запитав: “Ну що, полегшало?” Після цього Євген спробував сісти в машину, щоб поїхати. Один з чоловіків уперся спиною в дверцята водія автомобіля і сказав Євгену: це буде твій останній день життя в цьому населеному пункті, куди ти приїхав “, – говорить Пономаренко.

Адвокат наголошує, що Нікіфоров попередив, що буде від’їжджати, але ніякої реакції з боку чоловіків не було. Євген рухався назад, щоб скинути чоловіка зі свого брата, але той продовжував триматися за машину.

“Тому він вирішує їхати прямо, щоб він відчепився від Вадима, скинути його і виїхати звідти. Швидкість була кілометрів 20-40. Він скинув його з машини, не було ніяких наїздів”, – зазначає Пономаренко.

Адвокат розповідає, що Євген разом з братом поїхали в готель, який забронювали в Білгороді-Дністровському і планували звернутися в поліцію. Проте 15 березня у готель прийшов слідчий, щоб затримати “підозрюваного”, хоча хто саме був за кермом він не знав і посилався на відео, опубліковане у Telegram-каналі.

“Якщо водійське посвідчення було в Євгена, то затримали його. Це сталося через 7 годин, що є незаконним, тому що 208 стаття КПК вказує на те, що це має бути після вчинення злочину. Наступного дня йому оголосили підозру, його навіть ніхто не допитував. Те, що вони тікали від нападників нікого не цікавить”, – підкреслив Пономаренко.

Адвокат також зазначив, що до вечора 16 березня біля слідчого не було відео з камер спостереження з місця події та він його не дивився.

Зараз Євген Нікіфоров знаходиться в СІЗО, а на 17 березня в Київському райсуді Одеси призначено обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.