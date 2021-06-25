Громадянин України Андрій Колпаков був засуджений в Західному окрузі Вашингтона до семи років позбавлення волі за участь у злочинній діяльності хакерської групи FIN7.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

Суд також зобов’язав відповідача виплатити компенсацію в розмірі 2 500 000 доларів США.

Колпаков був заарештований в Іспанії 28 червня 2018 року за запитом правоохоронних органів США і екстрадований до Сполучених Штатів 1 червня 2019 року. У червні 2020 року він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку.

Зазначається, що принаймні, з 2015 року члени FIN7 (також звані Carbanak Group і Navigator Group) брали участь в дуже складній кампанії шкідливих програм для атаки на сотні американських компаній. FIN7 зламав тисячі комп’ютерних систем і вкрав мільйони номерів кредитних і дебетових карт клієнтів, які потім використовувалися або продавалися для отримання прибутку.

Колпаков був пов’язаний з FIN7 як мінімум з квітня 2016 року до свого арешту в червні 2018 року. Він також керував іншими хакерами, яким було доручено зламати комп’ютерні системи жертв.