Кримські сайти-довідники з доменами ".ru" рекламують українського поштово-логістичний оператора "Міст Експрес". Компанія переконує, що до Криму посилки не возить.

Про це повідомляють #Букви.

У Мережі виявили ряд кримських сайтів-довідників з доменами “.ru”, що рекламують послуги українського поштово-логістичного оператора “Міст Експрес”.

При цьому зазначено українські контактні номери та сайт meest-express.com.ua, з якого перенаправляє на український сайт компанії ua.meest.com.

В Україні функціонує “Торговий Дім “Міст Експрес”, до якого входить 43 компанії, що пов’язані з діяльністю поштово-логістичного оператора. ТД своєю чергою входить до складу поштово-логістичної групи “Meest Group”, що утворилася з міжнародної корпорації Meest Corporation Inc. (Торонто, Канада) у 1989 році.

Саме ТД є власником торгових марок “Міст Експрес” та Meest Express.

Номінальним бенефіціаром ТД “Міст Експрес” є львівський бізнесмен Ростислав Кісіль. Він і кіпрська Компанія “Міст Лоджістік Фанд Лімітед” є засновниками юрособи.

Водночас роль в компанії відіграє родина Табачиних — батько Мирослав та його сини Юрій та Андрій. Мирослав Табачин є керівником ТОВ “Росан-Глобал”, яка є заявником торгової марки “Міст Експресс”.

І про Кісіля, і про Табачина відомо небагато. Сини Табачина є керівниками та засновниками пов’язаних з “Міст Експрес” компаній. Зокрема, Юрій Табачин — уповноважена особа в “ТЗОВ ТРАНС-ЛОГІСТИК-СЕРВІС”.

Він же був помічником коменданта Штабу національного спротиву під час Революції Гідності, першого віцепрем’єр-міністра та міністра економічного розвитку і торгівлі (2016-2019 роки) та екснардепа Степана Кубіва.

#Букви зателефонували на вказані номери компанії, що виявилися контакт-центрами “Міст Експрес”, що працюють в Україні. Після перемикання на “міжнародну лінію” оператор контакт-центру сповістила, що компанія не робить доставки на незаконно анексований півострів і запропонувала надіслати електронний запит. Ми сповістимо, коли отримаємо відповідь.