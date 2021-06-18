Про це повідомляють #Букви.
У Мережі виявили ряд кримських сайтів-довідників з доменами “.ru”, що рекламують послуги українського поштово-логістичного оператора “Міст Експрес”.
При цьому зазначено українські контактні номери та сайт meest-express.com.ua, з якого перенаправляє на український сайт компанії ua.meest.com.
В Україні функціонує “Торговий Дім “Міст Експрес”, до якого входить 43 компанії, що пов’язані з діяльністю поштово-логістичного оператора. ТД своєю чергою входить до складу поштово-логістичної групи “Meest Group”, що утворилася з міжнародної корпорації Meest Corporation Inc. (Торонто, Канада) у 1989 році.
Саме ТД є власником торгових марок “Міст Експрес” та Meest Express.
Номінальним бенефіціаром ТД “Міст Експрес” є львівський бізнесмен Ростислав Кісіль. Він і кіпрська Компанія “Міст Лоджістік Фанд Лімітед” є засновниками юрособи.
Водночас роль в компанії відіграє родина Табачиних — батько Мирослав та його сини Юрій та Андрій. Мирослав Табачин є керівником ТОВ “Росан-Глобал”, яка є заявником торгової марки “Міст Експресс”.
І про Кісіля, і про Табачина відомо небагато. Сини Табачина є керівниками та засновниками пов’язаних з “Міст Експрес” компаній. Зокрема, Юрій Табачин — уповноважена особа в “ТЗОВ ТРАНС-ЛОГІСТИК-СЕРВІС”.
Він же був помічником коменданта Штабу національного спротиву під час Революції Гідності, першого віцепрем’єр-міністра та міністра економічного розвитку і торгівлі (2016-2019 роки) та екснардепа Степана Кубіва.
#Букви зателефонували на вказані номери компанії, що виявилися контакт-центрами “Міст Експрес”, що працюють в Україні. Після перемикання на “міжнародну лінію” оператор контакт-центру сповістила, що компанія не робить доставки на незаконно анексований півострів і запропонувала надіслати електронний запит. Ми сповістимо, коли отримаємо відповідь.
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