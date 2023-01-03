Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко внесли до Реєстру держзрадників, котрий веде ГО "Рух Чесно". Раніше спортсмен неодноразово публікував фото та відео зі священнослужителями УПЦ МП.

Про це мовиться на сайті “Чесно”.

Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

У своїй промові Лонгін заявив про те, що “українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу”, що є одним із основних наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

Своєю чергою, Ломаченко закликав підписників “показати, наскільки вони вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому”.

Також спортсмен опублікував фото митрополита УПЦ МП Луки, проти якого нещодавно запровадили санкції.

Публічність накладає певні соціальні зобов’язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди”, — пояснила лідерка ГО Віта Думанська.

Проте, раніше боксер вітав підписників з Днем Збройних сил України, та на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну долучився до лав Тероборони Білгорода-Дністровського.

У серпні цього року Ломаченко втрапив у скандал опублікувавши в соцмережі інтерв’ю митрополити Луки Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Останній у своєму інтерв’ю заявляв, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ-спільноти та нецензурні вислови.

Варто також зауважити, що після обшуків Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, де було знайдено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди “русского мира”, Ломаченко у своєму Instagram опублікував фото зі святині, на яких він пече проскурки.

Додамо, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко Андрій В’ячеславович) нещодавно опинився під санкціями РНБО. Йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежила для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також, позбавила державних нагород.

Довідка. “Чесно” – громадський рух, започаткований активістами з представниками партнерства “Новий громадянин” 29 жовтня 2011 року під час акції “Фільтруємо парламент за 24 години” – за рік до парламентських виборів 2012 року.