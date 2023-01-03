Про це мовиться на сайті “Чесно”.

Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

У своїй промові Лонгін заявив про те, що “українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу”, що є одним із основних наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

Своєю чергою, Ломаченко закликав підписників “показати, наскільки вони вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому”.

Джерело: chesno

Також спортсмен опублікував фото митрополита УПЦ МП Луки, проти якого нещодавно запровадили санкції.

Публічність накладає певні соціальні зобов’язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди”, — пояснила лідерка ГО Віта Думанська.

Проте, раніше боксер вітав підписників з Днем Збройних сил України, та на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну долучився до лав Тероборони Білгорода-Дністровського.

У серпні цього року Ломаченко втрапив у скандал опублікувавши в соцмережі інтерв’ю митрополити Луки Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Останній у своєму інтерв’ю заявляв, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ-спільноти та нецензурні вислови.

Варто також зауважити, що після обшуків Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, де було знайдено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди “русского мира”, Ломаченко у своєму Instagram опублікував фото зі святині, на яких він пече проскурки.

Додамо, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко Андрій В’ячеславович) нещодавно опинився під санкціями РНБО. Йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежила для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також, позбавила державних нагород.

Довідка. “Чесно” – громадський рух, започаткований активістами з представниками партнерства “Новий громадянин” 29 жовтня 2011 року під час акції “Фільтруємо парламент за 24 години” – за рік до парламентських виборів 2012 року.