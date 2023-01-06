5 січня суд у Франції вирішив звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу перед слуханням про його екстрадицію до України, яке відбудеться 19 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Костянтин Жеваго, 48-річний мільярдер, який контролює компанію Ferrexpo (FXPO.L), зареєстровану на Лондонській біржі, був заарештований у Франції наприкінці грудня 2022 року за запитом України і з того часу перебуває під вартою.

Державне бюро розслідувань України (ДБР) оголосило мільярдера в розшук за підозрою в розтраті та відмиванні грошей, пов’язаних зі зникненням 113 мільйонів доларів з нині збанкрутілого банку “Фінанси та Кредит”.

У суді Жеваго заявив, що не зробив нічого поганого, тому його не повинні повертати до України.

“Я вперше сиджу у в’язниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я цього не заслуговую. Я прошу вашого дозволу покинути в’язницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви просили”, – сказав він.

“Він повинен мати можливість продовжувати керувати своїм бізнесом, своїми підприємствами, а у в’язниці це дуже важко”, – заявив у суді один з адвокатів Жеваго Етьєн Арно, домагаючись його звільнення.

Суд у Шамбері на сході Франції погодився звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро, про що йдеться у звіті Франсуа Зімере – одного з адвокатів Жеваго.

Жеваго, який не може залишити Францію, має передати владі свої два паспорти, тричі на тиждень з’являтися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики, додав суд.

Спочатку суд мав провести слухання щодо екстрадиції 5 січня, але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Судді погодилися, призначивши нову дату на 19 січня.

Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер – у 2021 році.

З 1998 по 2019 рік Костянтин Жеваго був народним депутатом України.

Його арешт у Франції стався на тлі ширших зусиль України з очищення економіки, де домінують олігархи. З часу здобуття Україною незалежності в 1991 році невелика група еліт домінувала в її політичній системі та економіці. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зменшити роль олігархів в економіці.

Щомісячне видання Forbes Україна у 2021 році оцінило статки Жеваго в $2,4 млрд. Станом на кінець 2022 року видання оцінювало статки Жеваго в $1,4 млрд.

ДОВІДКА: Як відомо, в серпні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в розтраті коштів топменеджерам банку “Фінанси та кредит”. Згодом про підозру оголосили і самому його власникові Костянтину Жеваго, щоправда, заочно. Підозрюється, що вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінустанови, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Ще у жовтні 2020 року також арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Крім цього, Жеваго підозрювали у недостовірному декларуванні. До того ж він за рішенням суду зобов’язаний виплатити Нацбанку України 1,5 млрд гривень

У грудні 2019 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук та дозволили заарештувати.

У 2021 році Костянтин Жеваго був оголошений в розшук Інтерполом.