16-річного українця Романа росіяни примусово вивезли до РФ, де згодом знайшли йому нову родину. Попри це, Роману вдалось повернутися до України, про що розповів представник хлопця комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

Як розповів представник українського підлітка, 16-річний Роман є сиротою. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він пішов з інтернату та пройшов пішки 60 км, поки добрався до одного із селищ на Донеччині.

Трохи згодом війська РФ окупували це селище, а усіх дітей, зокрема й Романа, поклали у місцеву лікарню.

“У тій лікарні йому повідомили, що тепер у нього буде інша сім’я”, – сказав його представник через перекладача.

“Окупаційна влада проігнорувала факт і його слова про те, що він хоче, щоб його брат або сестра були його законними представниками, тому що вони у нього там були”, – додав представник.

Він також зазначив, що потім Романа відправили в іншу лікарню в Донецьку, видали нове свідоцтво про народження від імені самопроголошеної “ДНР”, а потім відправили до Росії “у відпустку”.

Там Романа та інших українських дітей відвідала уповноважена з прав дітей у РФ Марія Львова-Бєлова, яка сказала їм, що їх усиновлять, хоча діти були проти цього.

Далі українських дітей відправили в інтернат, а згодом Роману повідомили, що знайшли йому нову родину.

“Вони (нова родина) намагалися змінити його свідомість… Вони змушували його дивитися пропагандистські програми по телевізору”, – повідомив представник підлітка.

Його спілкування з однолітками було обмежено, його переміщення відстежували через мобільний телефон, і вони “змушували його говорити, що йому подобається його нова сім’я і нове життя”.

“Його змусили отримати паспорт Російської Федерації, але тут же його забрали, сказавши, що будуть оформляти документи на усиновлення”, – додав представник.

Водночас, повідомив представник Романа, завдяки волонтерам хлопця вдалося повернути до України.