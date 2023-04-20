Про це повідомляє CNN.
Як розповів представник українського підлітка, 16-річний Роман є сиротою. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він пішов з інтернату та пройшов пішки 60 км, поки добрався до одного із селищ на Донеччині.
Трохи згодом війська РФ окупували це селище, а усіх дітей, зокрема й Романа, поклали у місцеву лікарню.
“У тій лікарні йому повідомили, що тепер у нього буде інша сім’я”, – сказав його представник через перекладача.
“Окупаційна влада проігнорувала факт і його слова про те, що він хоче, щоб його брат або сестра були його законними представниками, тому що вони у нього там були”, – додав представник.
Він також зазначив, що потім Романа відправили в іншу лікарню в Донецьку, видали нове свідоцтво про народження від імені самопроголошеної “ДНР”, а потім відправили до Росії “у відпустку”.
Там Романа та інших українських дітей відвідала уповноважена з прав дітей у РФ Марія Львова-Бєлова, яка сказала їм, що їх усиновлять, хоча діти були проти цього.
Далі українських дітей відправили в інтернат, а згодом Роману повідомили, що знайшли йому нову родину.
“Вони (нова родина) намагалися змінити його свідомість… Вони змушували його дивитися пропагандистські програми по телевізору”, – повідомив представник підлітка.
Його спілкування з однолітками було обмежено, його переміщення відстежували через мобільний телефон, і вони “змушували його говорити, що йому подобається його нова сім’я і нове життя”.
“Його змусили отримати паспорт Російської Федерації, але тут же його забрали, сказавши, що будуть оформляти документи на усиновлення”, – додав представник.
Водночас, повідомив представник Романа, завдяки волонтерам хлопця вдалося повернути до України.
- За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала з України понад 4000 дітей, які мають статут дітей-сиріт, напівсиріт чи дітей, які позбавлені банківського піклування.
- У Росії для депортованих дітей працює система нагляду, яка охоплює табори “перевиховання” та примусове усиновлення. Американські дослідники назвали це розгалуженою операцією, керованою найвищим керівництвом Кремля.