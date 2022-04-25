Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Підполковник Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області, зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до росіян.

Пройшов через численні допити російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.

24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Наразі Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись.