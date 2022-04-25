Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Підполковник Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області, зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до росіян.
Пройшов через численні допити російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.
24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Наразі Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись.
“Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів”, – зазначив пілот.
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