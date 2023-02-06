Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який інформував армію РФ про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту. Чоловік "зливав" дані про наступальні операції українських військ.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ. Його завербувала російська спецслужба після початку широкомасштабного вторгнення.

Чоловік приховано збирав інформацію про переміщення українських військ, їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Зрадник “зливав” кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

Посадовця викрито на спробі чергової передачі даних росіянам. Він намагався сповістити військових РФ про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцями перебування затриманого. Вони виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку агент використовував для комунікації з окупантами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий повністю визнав свою вину та йому вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.