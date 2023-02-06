Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ. Його завербувала російська спецслужба після початку широкомасштабного вторгнення.

Чоловік приховано збирав інформацію про переміщення українських військ, їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Зрадник “зливав” кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

Фото: Служба безпеки України

Посадовця викрито на спробі чергової передачі даних росіянам. Він намагався сповістити військових РФ про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцями перебування затриманого. Вони виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку агент використовував для комунікації з окупантами.

Фото: Служба безпеки України

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий повністю визнав свою вину та йому вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.