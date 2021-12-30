Розробкою української вакцини від коронавірусу займалися львівські вчені з Інституту біології клітин Національної академії наук. План роботи було виконано, але дослідження слід було продовжити у Польщі. ього не сталося через відсутність єдиної позиції зНаціональним фондо досліджень України та нестачу фінансування.

Про це розповів керівник Інституту, академік Андрій Сибірний в ефірі “Суспільного”.

“Ми зробили продуценти вірусних білків на гуманізованих дріжджах, очистили білки, охарактеризували їх, довели, що вони є високоімуногенними, тобто викликають появу антитіл у мишей. Це позитивно”, – зазначив Сибірний.

Після цього необхідно було досліджувати, чи захищають білки, що утворилися, від смерті через COVID-19 трансгенних мишей.

Таке дослідження мали б проводити у Польщі, оскільки в Україні немає відповідних лабораторій.

“Не вдалося… Тому що Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі. Хоча жодної заборони на це немає”, – наголосив вчений.

Він додав, що ще однією причиною зупинки розробки української вакцини є нестача фінансування.

“Наше дослідження коштувало майже 300 тисяч євро. Щоб зробити вакцину, потрібно досліджувати на великих тваринах – ховрахах, приматах. Потрібні великі обсяги препаратів. Потрібно інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв із МОЗ, вони кажуть: “Ми не фінансуватимемо це. Нехай Фонд цим займається”. Це повисло. Був інтерес президента та прем’єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає”, – розповів Сибірний.

На його думку, нині перспектив для розробки української вакцини немає і дослідження препарату не просуватиметься.