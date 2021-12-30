Про це розповів керівник Інституту, академік Андрій Сибірний в ефірі “Суспільного”.
“Ми зробили продуценти вірусних білків на гуманізованих дріжджах, очистили білки, охарактеризували їх, довели, що вони є високоімуногенними, тобто викликають появу антитіл у мишей. Це позитивно”, – зазначив Сибірний.
Після цього необхідно було досліджувати, чи захищають білки, що утворилися, від смерті через COVID-19 трансгенних мишей.
Таке дослідження мали б проводити у Польщі, оскільки в Україні немає відповідних лабораторій.
“Не вдалося… Тому що Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі. Хоча жодної заборони на це немає”, – наголосив вчений.
Він додав, що ще однією причиною зупинки розробки української вакцини є нестача фінансування.
“Наше дослідження коштувало майже 300 тисяч євро. Щоб зробити вакцину, потрібно досліджувати на великих тваринах – ховрахах, приматах. Потрібні великі обсяги препаратів. Потрібно інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв із МОЗ, вони кажуть: “Ми не фінансуватимемо це. Нехай Фонд цим займається”. Це повисло. Був інтерес президента та прем’єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає”, – розповів Сибірний.
На його думку, нині перспектив для розробки української вакцини немає і дослідження препарату не просуватиметься.
- Нагадаємо, в жовтні 2021 року у гданській лабораторії у Польщі почали на мишах тестувати українську вакцину проти коронавірусу.
- У липні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що науковці Інституту біохімії та Інституту біології клітини займаються розробкою української вакцини проти COVID-19.
- Люди, які вакциновані третьою бустерною дозою проти коронавірусу, мають малоймовірний ризик розвитку серйозних інфекцій від варіанта Omicron, що призводять до ушпиталення.