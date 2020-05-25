15 червня Україна планують почати знімати заборону на пасажирські авіаперевезення. Але при цьому Євросоюз вніс Київ до переліку міст з особливим ризиком.

Про це йдеться в материалі “Європейської правди”.

Два тижні тому Європейське агентство з авіабезпеки внесло аеропорти в Києві та Чернівцях в список високоризикованих для зараження COVID-19.

В ЄС таких аеропортів відносно небагато навіть у тих державах, які мають імідж осередків епідемії. Наприклад, в Італії та Іспанії до небезпечних віднесені тільки по чотири регіони; у Франції і Швеції – лише столиці.

Варто зазначити, що в країнах Євросоюзу кількість нових заражень істотно знизилася, тому півсотні нових хворих в день у Києві – це багато. Крім того, ЄС просто не вірить в ті дані, які публікує українська влада.

“Це не припущення – “Європейська правда” чула від дипломатів про дискусії, які ведуться на нарадах європейських послів – і вони впевнені в тому, що Україна просто не знає про реальний рівень захворюваності. А останні події, як то ознаки підтасування статистики української владою, хаотичне впровадження і зняття карантину – додають сумнівів”, – йдеться в матеріалі.

Тому у авіакомпаній з ЄС менше підстав для того, щоб відкривати рейси з України.

Всі літаки, які літають до Києва, Чернівців, можливо до цього списку додасться і Львів, повинні проходити процедуру посиленого знезараження і особливо ретельно виконувати карантинні правила. Це здорожує експлуатацію і додасть технологічні паузи в роботі.

А ще на рейсі можуть знайти людину з симптомами хвороби.

Тут варто згадати історію з авіарейсами з українськими заробітчанами. Публічно повідомлялося про три виконані рейси. Зараз про такі рейси вже не говорять. Причина в одному з рейсів, на якому виявили хворого COVID-19. Це “Європейській правді” підтвердили три незалежні джерела. Тому всі пасажири, які повинні були поїхати на сільгоспроботи, з аеропорту вирушили на ізоляцію.