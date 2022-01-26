Фігуранту "справи кримських мусульман" Джемілю Гафарову не надають медичної допомоги, всі його скарги ігнорують. Про це заявив адвокат Ріфат Яхін після відвідин підзахисного.

Про це повідомили у цивільному об’єднанні “Кримська солідарність”.

За словами адвоката, стан Гафарова стабільно погіршується: йому важче даються судові засідання і після них потрібно більше часу на відпочинок. Він наголосив, що його підзахисний не отримує медичної допомоги “ні в якому вигляді”.

Зазначається, що Яхін попросив суд не призначати слухання щодня, а давати підсудному перерву з огляду на його стан здоров’я.

“У листопаді 2021 року захист зміг домогтися у медсанчастини взяти аналізи Гафарова. З того часу йому так і не представлені їхні результати, попри багаторазові звернення. Начальниця медсанчастини №3, пообіцяла Гафарову передати йому результати аналізів під час відвідування, але не зробила цього”, – повідомив адвокат.

Яхін написав чергове звернення в управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, в якому вимагав надати Гафарову термінову медичну допомогу та надати результати аналізів, адже відмова зробити це медустановою є прямим порушенням закону “Про охорону здоров’я”.