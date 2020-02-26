Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Уточнюється, що ув’язненого тримають у колонії в Саратовській області. Наразі його планують перевести до тюремної лікарні.
“Водночас, адміністрація виправної колонії загрожує Володимиру, що в цій лікарні його зґвалтують”, – пише Денісова.
За словами омбудсмена, погрози Якименку пов’язані з тим, що він не раз звертався до українських дипломатів.
“Крім того, не дивлячись на всі мої вимоги провести медичне обстеження і надати необхідне лікування Володимиру, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує. Він досі не оглянутий лікарями”, – написала Денісова.
Також українська омбудсменка закликає Москалькову вжити відповідних заходів для того, щоб не допустити заподіяння шкоди здоров’ю Якименка.
“Прошу представників міжнародних правозахисних організацій і дипломатичний корпус захистити основні права й свободи Володимира Якименка, зокрема, право на життя та особисту недоторканність, гарантовані міжнародними конвенціями”, – додала Денісова.
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