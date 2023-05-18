Відтепер українська мова є в системі перекладів Єврокомісії – eTranslation, завдяки цьому українці зможуть перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

“Ближче до Євросоюзу: відтепер українська – одна з мов для перекладу! Українську мову офіційно внесено в систему перекладів Єврокомісії – eTranslation. Це безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів всіма 24 мовами ЄС”, – розповіли у відомстві.

Також зазначено, що відтепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки – українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС.

У Мінцифрі пояснили, що для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі. Всі офіційні мови ЄС – уже в eTranslation, тепер й українська – серед них.

Все це стало можливим у межах участі в програмі ЄС “Цифрова Європа”, до якої Україна долучилася у 2022 році, та завдяки спільній роботі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з DG Translate та DG Connect.