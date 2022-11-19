Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk”, – розповіли в Міноборони.

А також зазначили, що цей зенітний ракетний комплекс має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі “Яструбом” у 85%.

“Ми переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат. Дякуємо іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу українському війську”, – підсумували у відомстві.

Зазначимо, що Іспанія готова надіслати Україні ще дві пускові установки зенітних ракет HAWK на додаток до чотирьох, які вона вже постачила для протидії російському вторгненню. Міністерка оборони Маргарита Роблес зауважила, що дві додаткові пускові установки надішлють за запитом НАТО.

Мадрид на початку місяця заявив, що надсилає системи протиракетної та протиповітряної оборони, включаючи чотири пускові установки ракет HAWK і зенітно-ракетну систему Aspide.

Довідка. Hawk – основний ЗРК НАТО часів Холодної війни, який цілком може посилити обороноздатність України. Це американська зенітна ракета середнього радіуса дії, попередник системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies. Вона стала на службу армії США у 1959.

Модифікацію, що має можливість використання двох видів ракет, було розроблено компаніями Kongsberg та Raytheon було прийнято на озброєння 1996 року.

Найкраще підходить для ураження сереньовисотних загроз, включаючи літаки, крилаті ракети, а також в умовах насичених рейдів та комплексних заходів протидії.

Основний і єдиний параметр бойових можливостей Hawk – ракета MIM-23.

Дальність знищення цілей – до 45-50 км, висота – до 20 км, швидкість ракети – 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Технічні характеристики: дальність виявлення цілей — до 100 км, дальність ураження цілей — до 50 км, максимальна висота цілі — до 20 км, вага – 590 кг, довжина – 5,08 м, боєголовка – 54 кг.