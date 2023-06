Джерело: Держкіно.

EU FILM DAYS 2023 цьогоріч святкують своє 20-річчя, тож покажуть фільми 24 країн-членів ЄС у чотирьох містах Японії: Токіо, Кіото, Хіросіма та Фукуока. Зокрема, в межах Тижня європейського кіно відбудеться спецпоказ фільму “Люксембург, Люксембург” українського режисера Антоніо Лукіча.

В межах концепції “Europe: closer to you through film” протягом наступних тижнів буде представлено широкий спектр тем, починаючи від сімей, любові та дружби, довкілля, жінок та багато іншого.

За даними Держкіно, показ української стрічки відбудеться 2 та 11 червня у Токіо; 20 червня та 12 липня у Кіото; 12 та 27 серпня фільм покажуть у Публічній бібліотеці міста Фукуока.

Демонстрація фільмів відбуватиметься з японськими субтитрами та частково з англійськими.

У центрі сюжету стрічки – брати-близнюки, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?

“Luxembourg, Luxembourg / Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

Уперше фільм було продемонстровано у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі “Orizzonti”, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа. В український прокат стрічка вийшла 13 квітня 2023 року

Режисер “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіч отримав нагороду за найкращу режисуру на 20-му Міжнародному фестивалі в Монте-Карло. Також стрічку було презентовано в основному конкурсі тижня міжнародного ігрового кіно PriGlobal, який проходив під егідою Приштинського міжнародного кінофестивалю PriFest, і вона перемогла у номінації “Найкращий фільм”.