Українську веслувальницю Вікторію Ус, яка має виступати на Олімпіаді в Токіо, відправили на самоізоляцію через можливий контакт із хворим на COVID-19.

Про це спортсменка написала у Facebook.

За її словами, 12 липня їй повідомили, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому вона прилетіла до Японії ще 6-го липня – у деяких пасажирів виявили позитивні тести на COVID-19.

“Нас одразу додали в список близьких контактів з COVID-позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо негативні тести, та те що ми вакциновані – ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок”, – написала спортсменка.

За словами Вікторії Ус, їй та команді лише від сьогодні дозволили робити по одному тренуванню на день, окремо від інших спортсменів у власній bubble system. Так триватиме до 20 липня.