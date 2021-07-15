Про це спортсменка написала у Facebook.
За її словами, 12 липня їй повідомили, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому вона прилетіла до Японії ще 6-го липня – у деяких пасажирів виявили позитивні тести на COVID-19.
“Нас одразу додали в список близьких контактів з COVID-позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо негативні тести, та те що ми вакциновані – ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок”, – написала спортсменка.
За словами Вікторії Ус, їй та команді лише від сьогодні дозволили робити по одному тренуванню на день, окремо від інших спортсменів у власній bubble system. Так триватиме до 20 липня.
- Українська тенісистка Марта Костюк не зможе взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо, які стартують вже наступного тижня.