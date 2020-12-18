Український кандидат у вакцини проти коронавірусу COVID-19 пройшов доклінічні випробування. Зараз відбувається підготовка до початку клінічних випробувань.

Про це поінформував сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Що стосується кандидата на вакцину… Ми пройшли відповідні доклінічні випробування. Зараз триває процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне з українських фармпідприємств”, – зазначив міністр.

Степанов уточнив, що для випробувань необхідно виготовити не менше 100 тисяч доз вакцини.

“Для початку потрібно виготовити не менше 100 тис. доз вакцини. Тому процес триває, але цей процес неможливо завершити за один місяць”, – розповів він.

Як відомо, українські вчені в жовтні представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Зазначалося, що виготовлення української вакцини у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам знадобиться близько 100-150 млн гривень.

Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. В МОЗ повідомляли, що розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep System Inc. спільно з Інститутом мікробіології і вірусології Національної академії наук України.

DiaPrep System Inc – американська компанія (власник – доктор медичних наук Михайло Фаворов, який свого часу обіймав посади в Центрі контролю та профілактики хвороб США (CDC) та Міжнародному інституті вакцин при ООН).

Також у розробці вакцини взяла участь українська компанія “Діапроф-Мед” (розробила білок, на основі якого намагаються створити вакцину).

Володимир Зеленський уже запевнив, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.