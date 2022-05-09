Про це пише українська журналістка, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” Севгіль Хайретдинівна Мусаєва.
Матір дівчинки – військовий медик, залишилася у фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”. За попередніми даними її залишили у фільтраційному таборі у Мангуші.
До місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина самостійно, котрій всього 4 роки.
“Просимо втрутитися в ситуацію UNICEF, United Nations Human Rights, International Committee of the Red Cross, Ірина Верещук. Всіх, хто відповідав за евакуацію людей. Поверніть дитині її маму”, – закликала Мусаєва.
Водночас віцепрем’єрка Ірина Верещук, яка займалася організацією евакуації, зазначила, що “наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано”.
- Нагадаємо, #Букви провели два дні в Запорізькому евакуаційному таборі та поспілкувалися з тими, хто зумів виїхати з Маріуполя.
- Нагадаємо, бійці “Азову” розповіли, що готувалися до оборони Маріуполя з 2014 року. Українські захисники роками аналізували військові операції, аби витримати під час нового наступу росіян.
- Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої окупантами “Азовсталі”.Вони поставили під сумнів ефективність західних санкцій проти РФ та заявили, що влада саботувала підготовити місто до належної оборони.
- Під Маріуполем російські загарбники знесли пам’ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Споруда знаходилася у тимчасово окупованому Мангуші.