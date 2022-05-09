Під час евакуації із заблокованої території заводу "Азовсталь" російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Дитина виїхала евакуаційним рейсом згодом, однак її мати не пройшла "фільтрацію" та потрапила у полон до росіян. Журналісти закликають владу втрутитися та допомогти повернути дитині її маму.

Про це пише українська журналістка, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” Севгіль Хайретдинівна Мусаєва.

Матір дівчинки – військовий медик, залишилася у фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”. За попередніми даними її залишили у фільтраційному таборі у Мангуші.

До місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина самостійно, котрій всього 4 роки.

“Просимо втрутитися в ситуацію UNICEF, United Nations Human Rights, International Committee of the Red Cross, Ірина Верещук. Всіх, хто відповідав за евакуацію людей. Поверніть дитині її маму”, – закликала Мусаєва.

Водночас віцепрем’єрка Ірина Верещук, яка займалася організацією евакуації, зазначила, що “наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано”.