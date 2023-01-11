Про це повідомили на сторінці фільму “Обмін” у Facebook.
У стрічці Лінартович зіграв одну з головних ролей.
“Дмитро Лінартович-виконавець ролі “Моцарта”. Друзі! Наш Дмитро отримав важке поранення у боях за Соледар. Розвідник 46 ОДШБ. Потрібна допомога”, – йдеться у повідомленні.
Його батько Костянтин Лінартович додав, що актор отримав важку контузію та осколкове поранення. Нині він перебуває на лікуванні.
Пізніше на сторінці Дмитра Лінартовича опублікували відео з його евакуації.
Довідка. Дмитро Лінартович є зіркою фільмів “Той Хто Пройшов Крізь Вогонь”, “Толока”, “Гетьман” та “Обмін”. Він пішов добровольцем на фронт від самого початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Актор служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Місяць тому він публікував фото з однієї з найгарячіших точок України – Бахмуту.
“Бахмут. Вуличні бої. Міномети. І пам’ятайте – Ми перемагаємо”, – написав він.
- 11 січня у Туреччині відбулась зустріч українського та російського омбудсменів – Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. За інформацією ЗМІ, під час перемовин сторони узгодили обмін 40 полоненими.