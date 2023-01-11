У боях за Соледар отримав поранення актор кіно, театру та дубляжу Дмитро Лінартович. З'явилося відео з його евакуації під час поранення.

Про це повідомили на сторінці фільму “Обмін” у Facebook.

У стрічці Лінартович зіграв одну з головних ролей.

“Дмитро Лінартович-виконавець ролі “Моцарта”. Друзі! Наш Дмитро отримав важке поранення у боях за Соледар. Розвідник 46 ОДШБ. Потрібна допомога”, – йдеться у повідомленні.

Його батько Костянтин Лінартович додав, що актор отримав важку контузію та осколкове поранення. Нині він перебуває на лікуванні.

Пізніше на сторінці Дмитра Лінартовича опублікували відео з його евакуації.

“Вітаю, друзі. Я український актор Дмитро Лінартович, військовослужбовець десантно-штурмових військ. В Соледарі. 300-й. Пам’ятайте, що ми на богом даній землі, нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!” – сказав важкопоранений актор на камеру.

Довідка. Дмитро Лінартович є зіркою фільмів “Той Хто Пройшов Крізь Вогонь”, “Толока”, “Гетьман” та “Обмін”. Він пішов добровольцем на фронт від самого початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Актор служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Місяць тому він публікував фото з однієї з найгарячіших точок України – Бахмуту.

“Бахмут. Вуличні бої. Міномети. І пам’ятайте – Ми перемагаємо”, – написав він.