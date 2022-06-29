Від початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали підприємцям майже 45 тисяч кредитів на суму 127,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За минулий тиждень український бізнес отримав доступних кредитів на 1,14 млрд грн. Було укладено 390 кредитних угод з банками.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 59 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 27,1 млрд грн. Окрім того, на інвестиційні цілі було видано 10,5 млрд грн, а на антивоєнні цілі – 10,7 млрд грн.

Натомість аграрії отримали 19,3 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 602 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються ті підприємства, що працюють у сфері сільського господарства – 53%, торгівлі та виробництва – 23%, промислової перероблення – 14%.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

Участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали “Приват-банк” – 18,9 тисячі, “Ощадбанк” – 5,8 тисячі та “Райффайзен Банк Аваль” – 4,1 тисячі.