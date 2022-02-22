Представники українського бізнесу заявили, що після так званого визнання "незалежності" ОРДЛО Кремлем, продовжують працювати у звичайному режимі. Таку думку висловили майже 90% керівників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Про це повідомляється у результатах експрес-опитування проведеного ЄБА.

У ньому взяли участь понад тисячі представників українського та міжнародного бізнесу. 15% зізналися, що готові до переїзду, але залишаються в Україні та слідкують за чинною ситуацією. Ще 70% компаній зазначили, що мають план “Б” у разі надзвичайних ситуацій.

Близько третини лідерів запровадили для працівників віддалений формат роботи. Однак більша частина членських компаній розробила дистанційний формат через пандемію COVID-19. Тому така опція не є принциповим рішенням через поточні події.

Лише 3% представників бізнесу повідомили, що виїхали за кордон. Ще 11% заявили про від’їзд їхніх родин. Деяким це довелося зробити на вимогу головних офісів компаній.

Офіси Європейської Бізнес Асоціації продовжують працювати у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Раніше ЄБА заявляли, що мають намір залишиться в Україні навіть у випадку вторгнення.