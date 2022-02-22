Про це повідомляється у результатах експрес-опитування проведеного ЄБА.
У ньому взяли участь понад тисячі представників українського та міжнародного бізнесу. 15% зізналися, що готові до переїзду, але залишаються в Україні та слідкують за чинною ситуацією. Ще 70% компаній зазначили, що мають план “Б” у разі надзвичайних ситуацій.
Близько третини лідерів запровадили для працівників віддалений формат роботи. Однак більша частина членських компаній розробила дистанційний формат через пандемію COVID-19. Тому така опція не є принциповим рішенням через поточні події.
Лише 3% представників бізнесу повідомили, що виїхали за кордон. Ще 11% заявили про від’їзд їхніх родин. Деяким це довелося зробити на вимогу головних офісів компаній.
Офіси Європейської Бізнес Асоціації продовжують працювати у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Раніше ЄБА заявляли, що мають намір залишиться в Україні навіть у випадку вторгнення.
- Нагадаємо, 22 лютого ціни на нафту досягли найвищого рівня з 2014 року після того, як президент Росії Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ ввести російські війська в ОРДЛО.
- Європейський Союз засудив рішення президента Росії Володимира Путіна щодо визнання території Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та стосовно введення російських військ у ці регіони.
- Також опублікували розмови підконтрольних Росії бойовиків так званих “ЛДНР”, що активізували ескалацію у лютому. На записах розмовляють терористи із незаконних угрупувань та мешканці тимчасово окупованих територій.