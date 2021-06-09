Український боксер Олександр Хижняк здобув перемогу у фіналі Європейського ліцензійного турніру в Парижі (Франція) у категорії 75 кг.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України та в пресслужбі Федерації боксу України.

Так, у вівторок, 8 червня, у Парижі пройшов заключний день Європейської олімпійської кваліфікації, в рамках якого у поєдинку за перше місце у категорії 75 кг взяв участь лідер збірної України Олександр Хижняк.

У фінальному бою український спортсмен зустрівся з нинішнім представником збірної Росії, уродженцем окупованого РФ Сімферополя Глібом Бакши.

Хижняк впевнено переміг суперника: рахунок суддів – 30-27, 30-27, 30-27, 28-29, 29-28 на користь українського боксера.

“Перевага українського спортсмена була беззаперечною протягом усіх трьох раундів, хоча судді все ж пішли на деяку поступку росіянину: троє представників Феміди зафіксували перемогу Хижняка 30:27, один – 29:28, а ще один побачив перемогу Бакши 28:29”, – зазначили в Федерації боксу України.

У Федерації уточнили, що це “впевнена заявка українця і на олімпійську нагороду у Токіо-2020”.

Так, успіх Хижняка у фінальному бою кваліфікації додасть йому очок до міжнародного рейтингу, що “матиме значення при жеребкуванні олімпійського турніру в Токіо”.

Загалом Національна збірна України завоювала на турнірі в Парижі чотири олімпійські ліцензії (Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко).

У медальному доробку збірної на турнірі три медалі: золота нагорода Олександра Хижняка та дві бронзові медалі – Миколи Буценка та Анни Лисенко.