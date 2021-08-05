Український боксер Олександр Хижняк вийшов до фіналу Олімпійських ігор-2020, що проходять у Токіо (Японія), і тепер побореться за золоту нагороду.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України, а також у Міністерстві молоді та спорту України.

Хижняк виступає у ваговій категорії до 75 кг.

На Олімпіаді в Токіо українець переміг японця Юто Морівакі єдиноголосним рішенням суддів, після чого пройшов у чвертьфінал. Згодом Хижняк здолав Еурі Седеньйо Мартінеса з Домініканської Республіки і вийшов до півфіналу.

На півфінальній стадії змагань український спортсмен у напруженому двобої переміг срібного призера чемпіонату світу-2019 Еуміра Марсьяля з Філіппін (3:2).

Як поінформували у Федерації боксу України, від початку поєдинку українець активно пішов у наступ і діяв першим номером, але філіппінець вдало контратакував і досить часто влучав в опонента важкими ударами. У підсумку судді віддали перевагу Марсьялю (3:2) після першого раунду. Друга трихвилинка пройшла у схожій манері.

У заключному раунді Хижняк виглядав на голову сильнішим за філіппінця і за рішенням суддів здобув путівку до фіналу Олімпійських ігор.

У поєдинку за золоту нагороду суперником Хижняка став бразилець Еберт Соуза. Фінальний бій відбудеться у суботу, 7 серпня (початок – о 8:45 за київським часом).

ДОВІДКА. Олександр Хижняк – 26-річний український боксер у вазі до 75 кг. Він – чемпіон світу-2017, чемпіон Європи (2017), чемпіон світу серед молоді (2012), бронзовий призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України (2016), заслужений майстер спорту України. Виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду “Українські отамани”.

На Олімпіаду-2020 Хижняк відібрався завдяки перемозі на європейському ліцензійному турнірі в Парижі (Франція). У фіналі він здолав нинішнього представника збірної Росії, уродженця окупованого РФ Сімферополя Гліба Бакши.