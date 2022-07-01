Сьогодні, 1 липня, українську національну страву - борщ - внесено до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

На 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Зважаючи на загрозу, Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) звернулося до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести подану номінацію до списку термінової охорони ЮНЕСКО.

“Борщ – елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об’єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження”, – йдеться у повідомленні МКІП.

Також зазначається, що у цьому сенсі страва демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій.

Довідка. Борщ — українська рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти з додаванням картоплі та різних приправ. Найчастіше під словом “борщ” розуміють якраз червоний борщ. Він набув широке міжнародне поширення і визнання. Борщ – улюблена страва українців, символ української кулінарної культури. В Україні існують три головні різновиди борщу: червоний борщ, зелений борщ та холодний борщ.

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