Український дизайнер Євген Тонєв, який створив модель маріупольської водонапірної вежі, змагається за те, щоб його робота стала повноцінним набором конструктора LEGO.

Джерело: сайт компанії LEGO, Євген Тонєв в Instagram.

Автор розробки пропонує “поринути в багату історію Маріуполя зі знаменитою Старою водонапірною вежею”. Цей архітектурний проєкт, розроблений Віктором Нільсеном і завершений у 1910 році, є символом минулого міста та свідченням його розвитку.

Фото: Євген Тонєв

“Як людина, яка народилася в Маріуполі, я завжди відчував глибокий зв’язок зі своїм містом. Втілення цієї моделі в життя по всьому світу – це моя особиста мрія, яка дозволить мені поділитися частиною своєї спадщини з фанатами LEGO по всьому світу”, – зазначив Тонєв.

Модель архітектурної пам’ятки складається з 3 062 деталей конструктора та сягає висотою 34 сантиметри (висота справжньої вежі – 34 метри).

Фото: Євген Тонєв

Для того, щоб компанія LEGO розглянула проєкт і зробила з нього конструктор, він має набрати 10 тисяч голосів. Проголосувати за вежу можна за посиланням.

Фото: Євген Тонєв

“Мені потрібна ВАША підтримка, щоб перетворити це творіння на офіційний набір LEGO. Допоможіть набрати 10 тисяч голосів “за”, щоб зробити набір “Стара водонапірна вежа – Маріуполь, Україна” доступнішим для шанувальників LEGO з усього світу. Щойно ми досягнемо цієї віхи, команда LEGO перегляне подані матеріали та, можливо, втілить у життя цей набір”, – закликав Тонєв.