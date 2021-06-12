У заключний змагальний день чемпіонату світу з дзюдо в Будапешті (Угорщина) український дзюдоїст Яків Хаммо завоював бронзову нагороду.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Українець став призером світової першості у ваговій категорії понад 100 кг.

“Український дзюдоїст Яків Хаммо (+100 кг) здобуває “бронзу” і приносить Україні першу медаль чемпіонату світу у Будапешті”, – зазначили в НОК.

У Федерації дзюдо України поінформували, що в поєдинку за третє місце українець блискуче переміг грузина Гелу Заалішвілі.

Перед цим Хаммо шість місяців не виступав на міжнародній арені через травму.

Варто зазначити, що це вже друга “бронза” чемпіонату світу в кар’єрі українця. В 2015 році Яків Хаммо вже піднімався на третю сходинку п’єдисталу пошани світової першості.

Чемпіоном світу у ваговій категорії +100 кг став японець Кокоро Кагуера, який у фіналі здолав росіянина Тамерлана Башаєва.

Ще одну бронзову нагороду завоював представник Нідерландів Рой Мейер.