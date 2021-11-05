Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

18-річний український спортсмен завоював “бронзу” у ваговій категорії до 66 кг.

Для нього це стала перша у кар’єрі нагорода серії “Grand Slam” у дзюдо.

Організатором серії “Grand Slam” є міжнародна федерація дзюдо, змагання проходять кілька разів на рік у восьми різних містах. У 2021 році це Абу Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), Анталья (Туреччина), Баку (Азербайджан), Казань (Росія), Париж (Франція), Ташкент (Узбекистан), Тбілісі (Грузія) та Тель-Авів (Ізраїль).