Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
18-річний український спортсмен завоював “бронзу” у ваговій категорії до 66 кг.
Для нього це стала перша у кар’єрі нагорода серії “Grand Slam” у дзюдо.
Організатором серії “Grand Slam” є міжнародна федерація дзюдо, змагання проходять кілька разів на рік у восьми різних містах. У 2021 році це Абу Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), Анталья (Туреччина), Баку (Азербайджан), Казань (Росія), Париж (Франція), Ташкент (Узбекистан), Тбілісі (Грузія) та Тель-Авів (Ізраїль).
- У 2021 році українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо (Японія). Це була перша медаль для команди України на Олімпіаді-2020.
- А міжнародна федерація дзюдо визнала її найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.
- Також у 2021 році на чемпіонаті світу з дзюдо в Будапешті (Угорщина) український дзюдоїст Яків Хаммо завоював бронзову нагороду.