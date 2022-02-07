"Енергоатом" протягом 2018-2021 років завдав збитків на 13 мільярдів гривень на фінансових порушеннях та недоліках. Про них стало відомо за результатами ревізії дільності атомної енергогенерувальної компанії Державною аудиторською службою.

Про це повідомляє антикорупційний проєкт “Марлін“.

Найбільше збитків були нанесені через порушення у сфері закупівель — 9,3 мільярда гривень. Також втрати на 2,1 мільярда гривень виявили на використанні фінансових, тобто матеріальних, ресурсів. Неефективні управлінські дії або ризикові операції призвели до втрат фінансових ресурсів розміром в 1,4 млрд грн.

Також антикорупційний проєкт зазначив, що надалі до втрат можуть призвести теж неефективне управління або ризикові операції. Попередньо “Марлін” оцінив їх у 217,9 мільйона гривень.

Аудитори зазначили, що матеріали ревізії передали до Національного антикорупційного бюро України для розгляду та прийняття відповідного рішення. Також служба оформила доручення Міністерству енергетики.

“Вжити заходів щодо врегулювання питання боргів за реалізовану електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів”, — наголосили у повідомленні.

“Марлін” подав додатковий запит до “Енергоатому” з приводу, які заходи були вжиті для покращення фінансового контролю. Національна компанія зауважила, що необхідно прийняти низку законів у Верховній Раді України та комплексний підхід стосовно оплати виробникам електроенергії. Також в Міненерго додали, що за зберігання радіоактивних відходів відповідальний Кабмін.

“Енергоатом” дев’ять місяців 2021 року завершив із прибутком на суму 2,35 мільярда гривень. Однак попри мільярдні збитки керівник очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко отримував квартальні премії. Він обіймає посаду з 2020 року, коли вже були про колосальні збитки, а премії став отримувати всього через три місяці після призначення на посаду. Раніше ЗМІ повідомляли, що кандидатуру Галущенко запропонували саме в Офісі Президента, оскільки раніше той “неодноразово був учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці”. Як результат за 2020 рік “Енергоатом” відзвітував про майже 5 мільярдів гривень збитку, що є 57,5% від загального обсягу збитків державних підприємств.

ДОВІДКА. Антикорупційний проєкт “Марлін” заснувала команда неурядової організації StateWatch. Останню створили у 2018 році як політично нейтральну. StateWatch здійснює діяльність в реформуванні органів правопорядку та реформуванні антикорупційних органів. Зокрема організація веде громадський контроль за бюджетними видатками в оборонній та медичній галузях.